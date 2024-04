Google anuncia lançamento de programa de ‘fidelidade’ no Brasil

Durante o Games Developer Summit, o Google revelou planos de lançar o programa de recompensas Play Points no Brasil ainda este ano.

O sistema possibilita a acumulação de pontos por meio de compras realizadas na Play Store, que podem ser trocados por benefícios como créditos na loja, descontos e itens exclusivos em aplicativos selecionados.

Similar a um programa de fidelidade, os usuários têm a oportunidade de avançar de nível para ganhar pontos de forma mais ágil e receber prêmios semanais.

O Play Points será lançado juntamente com o Google Play Pass, que proporciona acesso a centenas de jogos e aplicativos sem anúncios mediante assinatura mensal ou anual.

Com mais de 220 milhões de usuários cadastrados em 33 países onde está presente, o Play Points é uma estratégia do Google para incentivar a fidelidade dos usuários e reconhecer seu engajamento na plataforma.

A empresa não especificou a data exata do lançamento do Play Points no Brasil em 2024.

Como funciona o Google Play Points? Os usuários acumulam pontos ao realizar compras na Google Play Store, incluindo aplicativos, filmes, livros, entre outros, e ao utilizar aplicativos e jogos gratuitos em destaque. Os pontos podem ser resgatados por itens especiais dentro de aplicativos ou por créditos na Google Play para alugar filmes ou adquirir audiolivros. Benefícios: Os desenvolvedores podem oferecer produtos no aplicativo ou cupons de desconto em troca dos pontos acumulados pelos usuários. A participação no programa pode aumentar a receita dos desenvolvedores em até 30%. A integração com o Play Console simplifica os processos contratuais e de configuração. Nível: Os usuários podem progredir de nível, do Bronze ao Platina, para ganhar pontos de forma mais rápida e receber prêmios semanais.

Configuração: Os desenvolvedores podem configurar cupons e produtos em jogos seguindo um guia de integração. Os cupons têm valores pré-definidos, enquanto os itens em aplicativos permitem descontos personalizados.

