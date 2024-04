Saiba como ver o eclipse solar no próximo dia 8 de abril

Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total cruzará o continente americano, proporcionando um espetáculo celestial único para os observadores sortudos que se encontrarem na faixa de totalidade. No entanto, o Brasil não estará entre os países privilegiados a presenciar o evento em sua totalidade.

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a luz solar e criando um efeito de "dia da noite". A faixa de totalidade, onde o eclipse pode ser visto em sua totalidade, é relativamente estreita e varia a cada evento.

O eclipse solar do dia 8 de abril não será visível no Brasil porque a sombra da Lua, responsável pelo eclipse, não cobrirá toda a superfície da Terra.

Isso ocorre devido à órbita da Lua ao redor do planeta e à inclinação do eixo da Terra. Esses fatores determinam a trajetória da sombra lunar durante o eclipse.

Como a órbita da Lua não está perfeitamente alinhada com a Terra, sua sombra atinge diferentes regiões do mundo em momentos diferentes.

Onde o eclipse de 8 de abril será visto?

A faixa de totalidade do eclipse de 8 de abril começará no México, passando pelos Estados Unidos e terminando no Canadá. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas residem nessa faixa, o que o torna um dos eclipses solares mais vistos da história.

Como observar o eclipse com segurança?

É importante ressaltar que olhar diretamente para o Sol durante um eclipse pode causar danos permanentes à visão. Para observar o eclipse com segurança, é necessário usar óculos especiais de eclipse ou projetar a imagem do Sol em uma superfície plana.

Mesmo não sendo possível assistir do Brasil, a NASA permitirá acompanhamento através das redes sociais e canais oficiais. O eclipse solar total começará no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O evento começará na costa do Pacífico do México por volta das 16h07 — horário de Brasília —, antes de entrar nos EUA, no Texas

