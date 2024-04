Google pode vir a cobrar por pesquisas com inteligência artificial

O Financial Times noticiou que a Google está considerando cobrar dos usuários por pesquisas que utilizem inteligência artificial (IA). A ideia seria oferecer uma versão paga do buscador com resultados mais relevantes e personalizados, utilizando recursos avançados de IA.

A versão gratuita do Google Search continuaria existindo, mas com resultados menos abrangentes. Os anúncios também continuariam presentes em ambas as versões.

Cobrar por pesquisas com IA seria uma mudança significativa para a Google, que sempre ofereceu seu motor de busca principal gratuitamente. No entanto, a empresa vem investindo pesadamente em IA nos últimos anos e pode estar buscando maneiras de monetizar essa tecnologia.

Ainda não há detalhes sobre como a Google cobraria por pesquisas com IA. A empresa pode optar por um modelo de assinatura mensal ou anual, ou cobrar por cada pesquisa realizada com IA.

