Casa Branca quer que a Lua tenha o seu próprio fuso horário

A Casa Branca se juntou com a Agência Espacial Europeia ao propor que a NASA desenvolva um novo fuso horário para a Lua - o Tempo Lunar Coordenado (LTC). Essa iniciativa visa lidar com a discrepância na passagem do tempo entre a Terra e a Lua devido à diferença em seus campos gravitacionais. Embora os 58,7 microssegundos adicionais por dia na Lua possam parecer insignificantes, eles têm um impacto significativo na sincronização de equipamentos e comunicações espaciais.

A diretora do Observatório Real em Edimburgo, Escócia, Catherine Heymans, explicou que essa diferença na gravidade influencia o funcionamento dos relógios atômicos, que são fundamentais para medir o tempo com precisão. Em comparação com os relógios terrestres, os relógios na Lua eventualmente operariam um segundo à frente após 50 anos de funcionamento. Isso ressalta a necessidade de um novo sistema de tempo específico para a Lua para garantir a eficácia das operações espaciais.

Kevin Coggins, o principal responsável pelas comunicações e navegação da NASA, enfatizou a importância de ajustar os relógios em missões espaciais para refletir os ritmos diferentes dos corpos celestes. Com a proposta de uma estação espacial lunar no horizonte, a necessidade de um fuso horário lunar torna-se ainda mais evidente. Isso facilitará a coordenação das operações de diversas missões tripuladas e não tripuladas à Lua, planejadas por agências espaciais em todo o mundo.

Embora os EUA estejam liderando esse esforço, a proposta também tem o apoio da Agência Espacial Europeia (ESA). Ambas as agências esperam chegar a um acordo internacional sobre o novo fuso horário lunar, que exigirá a aprovação do Gabinete Internacional de Pesos e Medidas.

Com uma missão tripulada à Lua prevista para 2026, os EUA estão trabalhando para implementar o novo sistema de tempo lunar a tempo, marcando um marco importante na exploração espacial humana e na colaboração internacional neste campo.

