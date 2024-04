Apple reconhece problema de "toque fantasma" em Apple Watches

A Apple parece ter finalmente reconhecido a existência de um problema irritante que afeta alguns dos seus modelos mais recentes de Apple Watch. O problema, conhecido como "toque fantasma", faz com que o dispositivo execute ações sem que o usuário tenha qualquer interação com a tela.

De acordo com o site Digital Trends, os primeiros relatos do problema surgiram em fevereiro, afetando os modelos Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. A Apple lançou uma atualização no mês seguinte que, para estes dois modelos mais recentes, parece ter solucionado o problema.

No entanto, o problema não se limita aos modelos mais recentes. Usuários do Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra também começaram a relatar casos de "toques fantasma".

Acredita-se que a Apple esteja trabalhando em uma atualização para resolver o problema nestes dispositivos mais antigos. No entanto, por enquanto, a única solução disponível é reiniciar o relógio (pressionando os dois botões ao mesmo tempo). Isso resolve o problema temporariamente, mas é necessário repetir o processo se o problema persistir.

É importante notar que a Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o problema.

Leia Também: Inovação no novo Apple Watch vai ajudá-lo a ter mais bateria