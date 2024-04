Instagram testa ferramentas contra extorsão por fotos íntimas

O Instagram se mobiliza para proteger seus usuários contra campanhas de extorsão, especialmente aquelas relacionadas ao compartilhamento de fotos íntimas na plataforma. A rede social anunciou a testagem de novas ferramentas com o objetivo de combater esse tipo de crime.

Usuários com menos de 18 anos terão as ferramentas de proteção contra nudez ativadas automaticamente. Isso significa que fotos com conteúdo sexual explícito serão automaticamente desfocadas quando enviadas por mensagem direta, prevenindo a exposição e o compartilhamento indevido de tais imagens.

Adultos terão a opção de ativar as ferramentas de proteção contra nudez nas configurações de privacidade do Instagram. Essa escolha garante autonomia aos usuários e permite que personalizem sua experiência na plataforma.

O Instagram também investe em recursos para educar os usuários sobre os perigos de compartilhar fotos íntimas online. A plataforma oferecerá dicas para identificar e evitar golpes de extorsão, empoderando os usuários a se protegerem de forma proativa.

