Instagram testa integração de IA na barra de pesquisa: descubra conteúdos e interaja com a plataforma

O Instagram está testando uma nova funcionalidade que promete revolucionar a forma como os usuários encontram conteúdos na plataforma: a integração de inteligência artificial (IA) na barra de pesquisa.

A ideia é permitir que os usuários não apenas descubram conteúdos sugeridos pela IA, mas também usem a barra de pesquisa como um "bot" de conversação. Através de perguntas pré-definidas, como na imagem que circula nas redes sociais, será possível interagir com o sistema e obter informações ou realizar ações de forma rápida e intuitiva.

A integração da IA na barra de pesquisa do Instagram tem o potencial de tornar a plataforma ainda mais útil e engajadora, além de abrir portas para novas funcionalidades e recursos no futuro.

É importante lembrar que a funcionalidade ainda está em fase de testes e não há previsão de data para lançamento oficial.

Honored and proud of our designers! pic.twitter.com/pU3CLbZNiE