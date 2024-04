Nova atualização da Nothing chega com integração do ChatGPT

A Nothing lançou oficialmente uma nova atualização para o seu mais recente aparelho celular - o Nothing Phone (2), que chegou oficialmente às lojas em julho de 2023.

O dispositivo, que foi lançado com o Android 13 pré-instalado, já recebeu o Android 14 e tem agora direito à mais recente versão (a NothingOS 2.5.5). A grande novidade passa por algumas correções de software e também a integração com o ChatGPT da OpenAI.

Esta funcionalidade exige que o utilizador tenha instalada a app do ChatGPT atualizada na mais recente versão e permite aos utilizadores dos novos Nothing Ear e Nothing Ear (a) iniciar uma conversação de voz através da aplicação Nothing X.

Além disso, esta atualização adiciona alguns ‘widgets’ específicos do ChatGPT que será possível adicionar a tela inicial.

Leia Também: Uso de ChatGPT no ensino exige cuidado, alerta especialista