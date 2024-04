Hoje é dia de 'Lua Cheia Rosa' e será visível no Brasil

Prepare-se para apreciar um espetáculo celestial nesta terça-feira, 23 de abril! Uma "Lua Cheia Rosa" adornará o céu do Brasil, proporcionando um evento astronômico único para os amantes da natureza.

O nome "Lua Cheia Rosa" tem origem em tradições indígenas dos Estados Unidos, pois a época coincide com o florescimento das rosas no Hemisfério Norte. Apesar do nome sugestivo, a Lua não apresentará nenhuma mudança de cor durante o fenômeno.

Para apreciar a beleza da Lua Cheia Rosa, você não precisa de nenhum equipamento especial. Basta olhar para o céu quando a Lua surgir no horizonte, por volta das 17h32 da tarde no horário de Brasília. Prepare-se para se encantar com a grandiosidade da Lua nesta fase!

Além de ser uma Lua Cheia Rosa, este evento também é caracterizado como uma "Superlua". Isso significa que a Lua Cheia estará próxima ao perigeu, o ponto em sua órbita onde se encontra mais próxima da Terra. Essa proximidade resulta em uma Lua Cheia ligeiramente maior e mais brilhante do que o normal, proporcionando um visual ainda mais deslumbrante.

