Rede social X vai mudar a forma como funcionam os 'likes'

A empresa responsável pela rede social X (ex-Twitter) tomou a decisão de tornar privada a informação de ‘likes’. Significa isto que os usuários poderão ver as publicações onde colocaram ‘like’, mas que outras pessoas não terão essa capacidade.

Um dos engenheiros do X explicou a decisão numa publicação compartilhada na própria rede social, indicando que os ‘likes’ públicos estão incentivando um “comportamento errado”.

“Por exemplo, muitas pessoas sentem que não podem gostar de conteúdo que possa ser ‘arriscado’ com medo de receberem retaliação de ‘trolls’ ou para proteger a sua imagem pública”, disse o engenheiro.

Yeah, we are making likes private.



Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.



Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0