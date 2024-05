Futuro da IA? "Provavelmente, nenhum de nós terá emprego", diz Musk

O dono da Tesla, da SpaceX, da rede social X e também da Neuralink, Elon Musk, participou no evento Vive Tech em Paris, França, onde teceu algumas previsões sobre o futuro e como a sociedade se adaptará à chegada da Inteligência Artificial (IA) - no que diz respeito ao mercado de trabalho.

“Num cenário benigno, provavelmente nenhum de nós terá um emprego”, afirmou Musk. “Penso que a longo prazo, num cenário benigno, qualquer emprego será opcional. Se quiseres ter um emprego como ‘hobby’, podes ter um emprego. Mas, caso contrário, a IA e os robôs fornecerão quaisquer bens e serviços que desejares”.

Musk afirmou também que, colocando-se o cenário de a sociedade ser ‘gerida’ por IA e robôs, que os seres humanos continuarão a ganhar dinheiro através do que descreve como “rendimento alto universal” e que “não haverá falta de bens e serviços”.

No entanto, o empresário multimilionário adiantou que o verdadeiro problema estará mais relacionado com falta de propósito dos seres humanos.

“Se os computadores e os robôs conseguem fazer tudo melhor do que tu, então… Será que a tua vida tem um propósito? Essa será a verdadeira questão”, notou Musk.

"I think that long term, in a benign scenario, any job

"I think that long term, in a benign scenario, any job that somebody does will be optional. If you want to do a job as a hobby, you can do a job. But otherwise, AI and robots will provide any goods and services that you want." - @elonmusk at #VivaTech