Bill Gates recomenda série da Apple TV+ para 'maratonar?

O cofundador da Microsoft e filantropo, Bill Gates, não se contentou apenas em divulgar sua lista de leitura para o verão (inverno brasileiro): ele também recomendou uma série para você maratonar na Apple TV+.

A série em questão é "Slow Horses", um thriller de espionagem com três temporadas e Gary Oldman no elenco principal. A trama gira em torno de um grupo de agentes secretos britânicos que lutam para proteger a Inglaterra contra ameaças externas.

"Sou um grande fã de histórias de espionagem", afirma Gates. "Já li diversos romances de John le Carré e dois dos meus filmes favoritos são 'Jogo de Espiões' e 'Os Três Dias do Condor'. Posso dizer com segurança que 'Slow Horses' está no mesmo nível dos melhores."

E ele continua: "Assim como os livros de le Carré, 'Slow Horses' apresenta personagens complexas e enredos que te prendem do início ao fim. Mas, no final, tudo vale a pena."

