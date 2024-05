'Stellar Blade' acaba de ganhar novo modo e visuais extras

O mais recente jogo exclusivo do PlayStation 5, ‘Stellar Blade’, acaba de receber uma nova atualização que, além de adicionar alguns novos modos de jogo, também oferece mais visuais extra para a protagonista Eve.

O grande destaque vai para o modo Boss Challenge, que permite aos jogadores enfrentar os 19 ‘chefões’ do jogo seguidos para testar as capacidades de combate. Vale lembrar que, para acessar a este modo, terá de ter derrotado os mesmos ‘chefões’ no modo principal.

A produtora Shift Up também adicionou três novas roupas, com dois deles ficando disponíveis imediatamente e outro que só pode ser desbloqueado depois de finalizado o modo Boss Challenge.

