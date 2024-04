Bring Me The Horizon anuncia show no Allianz Parque, em SP; saiba como comprar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda inglesa Bring Me The Horizon anunciou, nesta quinta-feira, 25, que fará um show no Allianz Parque, em São Paulo, em 30 de novembro deste ano.

A apresentação faz parte de uma sequência de shows que abraçam o projeto "Post Human", que começou em 2020 com o lançamento de "Post Human: Horror Survival", que fala sobre a humanidade em declínio e que ganhará mais um trabalho neste ano.

Os ingleses ainda terão a companhia de outros grupos de heavy metal que tocarão antes deles no estádio: o quinteto Motionless In White, os canadenses do Spirit Box e os americanos da The Plot In You.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 30 de abril, ao meio-dia, na Eventim ou na bilheteria oficial no Allianz Parque. Os valores partem de R$ 250, na cadeira superior e custam R$ 390, na pista, R$ 490, na cadeira inferior, e R$ 790 na pista premium.