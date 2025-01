Tradições dos Três Reis Magos encerram ciclo natalino no Brasil

Folia de Reis, Reisado, Terno de Reis: os festejos que celebram a história de Belchior, Gaspar e Baltazar — os Três Reis Magos que, segundo a tradição cristã, visitaram o menino Jesus logo após o nascimento — envolvem rituais que unem religiosidade e cultura em vários estados brasileiros. Essa tradição tornou-se patrimônio cultural imaterial em algumas regiões.

Em Recife, acontece a tradicional Queima da Lapinha, no Pátio de São Pedro. Considerada um rito de passagem, a queima encerra o ciclo natalino e inicia o ciclo carnavalesco. A historiadora Carmem Lélis explica essa tradição secular recifense:

"Trata-se exatamente de um momento em que os pastoris se organizam e vêm em procissão, trazendo tudo que simbolizou a manjedoura ou a Lapinha, como é conhecida. E essa procissão caminha cantando e dançando jornadas de pastoril até um local onde serão queimadas essas palhas, folhas e ervas cheirosas."

Em Natal, no Rio Grande do Norte, hoje é feriado municipal em homenagem aos Três Reis Magos, co-padroeiros da capital potiguar. As celebrações, iniciadas no final de dezembro, terminam nesta segunda-feira, no Santuário dos Santos Reis, localizado na zona leste da cidade.

Outra tradição é o Terno de Reis, formado por grupos de cantores populares que, durante o ciclo natalino, percorrem casas de amigos e parentes. Com versos improvisados, eles recriam a viagem dos Reis Magos até Belém para homenagear o menino Jesus.

No Rio Grande do Sul, as cidades de Esteio, Mato Leitão e Passo do Sobrado sediam encontros de dezenas de grupos de Terno de Reis. Já em Florianópolis, Santa Catarina, a Catedral Metropolitana realiza o tradicional Encontro de Terno de Reis, que marca o encerramento das festividades natalinas na capital catarinense.