Berlusconi não citou filho caçula em última carta sobre testamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, que morreu no mês passado aos 86 anos, "esqueceu" do filho mais novo em uma última carta sobre seu testamento. Berlusconi deixou uma carta escrita em 2022, pouco depois de ser diagnosticado com leucemia.

Ele começa o documento com "Queridos Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, estou indo para San Raffaele. Se eu não voltar, por favor, saibam do seguinte", escreveu, dizendo que queria deixar 230 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para seu irmão Paolo Berlusconi, sua última companheira, Marta Fascina, e seu amigo e conselheiro Marcello Dell'Utri.

Ex-primeiro-ministro não citou filho mais novo, Luigi, na carta. Berlusconi teve cinco filhos, dois do primeiro casamento, Marina e Pier Silvio, e três do segundo, Barbara, Eleonora e Luigi.

Isso não quer dizer que o caçula ficou de fora do testamento. Em um outro documento, de 2006, Berlusconi já havia deixado parte da herança para os filhos.

Testamento total que o ex-premiê deixou totaliza 5 bilhões de euros, o equivalente a quase R$ 27 bilhões. A divisão foi divulgada nesta quinta-feira (6).