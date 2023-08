Família de Marcos Matsunaga é rendida após ter casa invadida em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Marcos Matsunaga, ex-herdeiro da marca Yoki morto e esquartejado pela esposa, Elize, em 2012, foi feita refém na madrugada deste sábado (12) durante um roubo à residência no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Quatro criminosos invadiram a casa e surpreenderam os moradores, segundo a polícia. Estavam na residência o casal Mitsuo Matsunaga, 80 e Misako Matsunaga, 79, e a neta, filha de Paulo e Elize, que estavam dormindo. O grupo portava uma espécie de faca e, segundo a TV Bandeirantes, não parava de ameaçar a família.

Os bandidos levaram R$ 20 mil em dinheiro, celulares, joias, além de duas pistolas registradas em nome de Mitsuo.

A suspeita é de que os criminosos tenham recebido informações prévias sobre a rotina da família e os bens que haviam dentro do imóvel. A perícia e o delegado que cuida do caso estiveram no imóvel e as vítimas prestaram depoimento.

Os suspeitos ficaram no imóvel por algumas horas e, antes de fugir, amarraram as mãos das vítimas, segundo informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A família Matsunaga era dona da empresa de alimentos Yoki, vendida para uma multinacional norte-americana, por R$ 2 bilhões de reais.

Foram solicitados exames junto ao IC (Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como roubo a residência no 14° DP da Capital, informou o órgão, em nota.

Os suspeitos ainda não foram localizados.

