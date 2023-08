Apagão atinge várias regiões, deixando 20 Estados e DF sem energia

Na manhã desta terça-feira (15), um apagão atingiu diversos estados brasileiros, deixando milhares de consumidores sem energia. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil megawatt (MW) de carga em estados do Norte, Nordeste e Sudeste. Vinte Estados, mais o Distrito Federal, tiveram registros de problemas com fornecimento.

Segundo o órgão, a interrupção ocorreu devido à abertura da interligação Norte-Sudeste e após um pico de consumo por volta das 8h30 da manhã. A recomposição foi iniciada em todas as regiões e, até às 9h16, seis mil MW já foram recompostos, informou a ONS.

Em São Paulo, diversos bairros ficaram sem luz, gerando problemas nos transportes públicos, uma vez que milhares de pessoas estavam saindo de casa para o trabalho. Em outros estados também surgiram diversas ocorrências de trânsito e paralisação de indústrias.

De acordo com Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Ministério de Minas e Energia instituirá imediatamente um grupo de trabalho para apurar as causas do blecaute.

Segundo a Enel, a energia está sendo restabelecida gradativamente no Rio, Ceará e São Paulo após autorização do ONS. A Energisa também relatou um evento externo no SIN, que afetou o suprimento de energia em várias localidades do país.