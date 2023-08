Homem com espada impede furto de bicicletas em BH

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Armado com uma katana, uma tipo de espada japonesa, o morador de um bairro da zona sul de Belo Horizonte impediu o furto de bicicletas e colocou invasores para correr da garagem de seu prédio na capital mineira. Ninguém se feriu.

Imagens gravadas pelo circuito interno de segurança do prédio mostram o momento em que o morador do prédio, o fisioterapeuta Alisson D'jean, está no elevador ao lado do síndico do edifício, se dirigindo à garagem.

O sistema já mostrava a presença de homens entrando pelo portão e na garagem, após arrombarem o portão. O fisioterapeuta deixa o elevador e, com a espada em mãos, sai correndo atrás dos invasores, que ainda tentam levar as bicicletas, mas acabam as deixando na rua antes de continuarem em fuga.

Noite passada tentaram furtar bicicletas aqui no bairro onde eu moro em BH



Só não contavam com o Samurai Mineiro kkkkkkkk que vídeo inacreditável pic.twitter.com/YkCiml8WjW — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) August 26, 2023

A tentativa de furto ocorreu durante o final de semana passado.

Segundo Alisson, a decisão de sair atrás dos invasores ocorreu depois de acionarem a PM em ocorrência anterior.

"Essa não foi a primeira vez nem a segunda vez que os mesmos indivíduos invadiram o condomínio. Essa foi a quarta. Na terceira vez, a PM veio até aqui, e disse: olha, eles vão entrar, vão roubar suas bicicletas e depois vão entrar nos seus apartamentos", relatou o fisioterapeuta, em vídeo nas redes sociais.

"Perguntei: a situação é esta? Então, eu avisei em casa que, caso acontecesse (de novo), eu intercederia", disse o fisioterapeuta, no vídeo.

Ele disse ter ouvido quando sua mãe avisou o síndico da invasão. "Eu não tinha outra opção além de interceder com aquilo que eu tinha no momento. O mais rápido possível, coloquei uma roupa, peguei o que eu tinha que pegar e desci. Encontrei com o meu síndico logo no elevador", relatou.

"Eu nem tenho bicicleta. Andei de bicicleta há cinco, seis anos. Mas era proteger a segurança do meu prédio. Proteger a minha família e outros moradores", disse no vídeo.

Procurada pela reportagem, a PM disse que encaminhou o pedido para a unidade da região onde ocorreu a tentativa de furto.

