Jovem morre após carro cair dentro de piscina no litoral de SP

Uma jovem, de 22 anos, morreu após o carro em que ela estava cair dentro da piscina de uma casa no Guarujá, no litoral de São Paulo.

A vítima ficou submersa dentro do veículo e estava em parada cardiorrespiratória quando o Corpo de Bombeiros e o SAMU chegaram na residência.

A jovem foi retirada de dentro do automóvel e as equipes de socorro fizeram as manobras de reanimação no local do acidente.

A mulher não resistiu e morreu no local, informou a prefeitura do Guarujá ao UOL. A identidade da jovem não foi divulgada.

