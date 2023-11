Calor volta a São Paulo nesta terça (21), com temperaturas acima dos 30°C até quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da queda de temperatura observada neste domingo (19), o calor deve voltar à cidade de São Paulo já na próxima terça-feira (21).

Nesta segunda (20), feriado do Dia da Consciência Negra, a máxima não deve ultrapassar os 23°C na capital, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na terça o tempo esquenta e chega aos 30°C, e na quarta (22) a previsão é de máxima de 32°C.

A chuva que causou transtornos na capital e no interior durante o fim de semana perde força com o afastamento da frente fria, mas pode aparecer em novas pancadas até terça.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece chuvas isoladas e de curta duração na capital.

De acordo com a Climatempo, na quinta a máxima pode chegar a 34°C na capital paulista. Para sexta (24), porém, está prevista uma queda brusca de temperatura, e os termômetros não devem passar de 27°C.

O próximo fim de semana tende a ser marcado por nova virada no tempo na cidade, com mínima de 17°C no domingo (26), diz a Climatempo. Também há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

CLIMA PELO BRASIL

No Rio de Janeiro, que bateu dois recordes de calor do ano em um dia e atingiu 42,5°C no sábado (18), os termômetros não passaram de 28°C no domingo (19). A situação deve se manter no começo desta semana, com pancadas de chuva e trovoadas. O calor começa a voltar na terça-feira.

Ainda de acordo com a Climatempo, o Sul do país deve ter novos temporais a partir de terça -nos últimos dias o Rio Grande do Sul registrou três mortes em decorrência das chuvas. Na quarta-feira (22), toda a região entra em alerta, com indicativo de temporal no Paraná e chance de granizo nos três estados.

Em Minas Gerais e em parte do Centro-Oeste as temperaturas devem sofrer queda nesta segunda, com temporais isolados.

A frente fria não será capaz de resfriar e aumentar muito o volume de chuvas no Nordeste e no Norte do país, que devem ter temperaturas na casa dos 30°C.

Leia Também: Guarujá quer controlar acesso a uma das suas praias mais bonitas