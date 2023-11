Onda de calor no RJ faz ratos se refrescarem em piscina de crianças

As altas temperaturas no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, não têm dado tréguas. Prova disso foi o cenário com que uma mulher se deparou na piscina dos filhos, na segunda-feira: três ratos se refrescando.

“Perdemos uma piscina”, brincou Juliane Leite, ao compartilhar um vídeo do momento na rede social TikTok.

“60ºC no Rio de Janeiro e olha o que apareceu na piscina dos meus filhos”, continuou.

Nas imagens, que você pode ver na galeria acima, dois ratos foram flagrados no canto da piscina, enquanto outro descansava em cima de um brinquedo.

A mulher jogou os objetos no lixo, com medo dos patógenos que os animais poderiam transmitir, de acordo com o g1.

Em outro vídeo, Juliane Leite tranquilizou os internautas que defenderam os ratos, assegurando que os animais foram retirados da piscina e estavam em segurança.

Confira as imagens.

