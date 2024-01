Marinha suspende buscas por homem que caiu de cruzeiro em São Sebastião

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha suspendeu nesta sexta-feira (5) as buscas pelo passageiro que caiu de um cruzeiro em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

A Força afirma que a área de busca se tornou "demasiada grande" após procura chegar a sete dias. "Tendo em vista que não há nenhum indício que possa contribuir para a localização do passageiro, as buscas foram suspensas", diz comunicado do Comando do 8º Distrito Naval.

O homem caiu no mar na região de São Sebastião por volta da 0h30 de sábado (30). A queda ocorreu a cerca de 40 quilômetros da faixa de terra mais próxima, a Ilha de Alcatrazes, e foi do MSC Preziosa. A identidade da vítima não foi oficialmente divulgada, mas parentes confirmaram se tratar do escritor Carlos Alberto Mota Candreva.

VÍDEO NAS REDES SOCIAIS

Candreva postou um vídeo em suas redes sociais mostrando a vista do cruzeiro antes de o navio deixar o porto de Santos. "Tem festa hoje à noite e estamos aqui curtindo", disse ele.

Segundo relatos de passageiros, ele teria caído do 15° andar do navio. Segundo a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, o homem "saltou intencionalmente no mar". O cruzeiro saiu do Porto de Santos para acompanhar a virada do ano no Rio de Janeiro.

Um show do cantor Alexandre Pires que seria realizado na madrugada do dia 30 foi cancelado após o incidente. "Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante cruzeiro do MSC Preziosa", escreveu o artista em comunicado no Instagram. A apresentação foi cancelada em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.