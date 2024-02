Leque é o acessório do Carnaval 2024

VALENTINE HEROLDFOLHAPRESS - Um som diferente se uniu ao dos instrumentos das orquestras esse ano em Olinda. A todo instante se ouvia o barulho do abre e fecha dos incontáveis leques que marcaram presença nos quatro dias de folia.

Definitivamente 2024 foi o ano do leque.

Não era tão comum em Carnavais passados tantos foliões apostarem no acessório para driblar o calor. De quebra, mais cor e bossa aos looks e aos blocos.

Felipe Cordeiro, pesquisador mineiro recém chegado a Pernambuco, mora atualmente no Recife e passou seu segundo Carnaval por aqui e todos os dias trouxe seu leque.

"Não estou acostumado com as altas temperaturas de Olinda. Comprei esse leque em cima da hora, no centro da cidade, e é o que está me salvando. Alivia o calor e o movimento ainda dá uma animada", relata.

O "trá" do leque se tornou rapidamente quase uma atração à parte. Foi comum observar grupos de desconhecidos se cruzando e abrirem seus leques como forma de cumprimento. E, nos percursos dos blocos, eles acompanham o ritmo dos frevos sendo tocados.