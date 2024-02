Menina faz aniversário de 6 anos e escolhe a própria escola como tema da festa

MARCELLA FRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde quando sua irmã mais velha estudava na Escola Estadual Professor Paulo Lael de Moura Prado, na zona norte da capital paulista, Alice já sonhava em também virar uma aluna lá. Este ano, ela finalmente conseguiu sua matrícula e ficou tão, mas tão feliz, que decidiu compartilhar essa alegria com sua família e amigos.

Para o seu aniversário de 6 anos, que aconteceu no dia 15 de fevereiro, Alice C. R. pediu um tema diferente, mas que faz todo sentido -afinal, a ideia era que ela escolhesse o que ela mais ama na vida. A festa foi temática "Paulo Lael de Moura Prado", ou só Lael, para os íntimos.

"Desde janeiro ela estava pensando sobre um tema para a festa e, perto do início das aulas, ela já estava decidida e me pediu uma festa do Lael", conta Suelle, mãe de Alice. "A mamãe fez os enfeites e a parte mais legal da minha festa foi quando eu vi a mesa", diz a aniversariante.

Alice acaba de começar sua vida no ensino fundamental. "Eu amo tudo na escola. Eu gosto da sala de aula, dos amiguinhos, da professora e eu aprendo tudo. Neste ano, eu quero aprender a ler, a escrever, a contar os números e fazer amigos. Eu já tenho amizades, mas vou fazer mais amigos na escola", afirma.

A decoração da festa teve bexigas com as cores do uniforme e um bolo com o brasão (desenho que simboliza o colégio) do Lael. Fotinhos de Alice de uniforme decoravam os docinhos, e ela própria vestiu a roupa da escola para a ocasião. Sua irmã, Bianca, que já está no 4º ano do ensino fundamental, foi uma das convidadas de honra.

"A Alice sempre gostou de estar na escola, desde a creche. E esse encantamento com o Lael vem desde que a gente levava a irmã dela pra escola. Ela está muito empolgada com a perspectiva de novos conhecimentos, e as duas irmãs compartilham esse entusiasmo em participar da escola", diz a mãe das meninas.

A diretora da escola, professora Rosângela de Fátima Honório de Araújo, se emocionou com a homenagem. "Estou há 12 anos na gestão da escola Lael e recebemos muitas demonstrações de carinho das crianças, mas é a primeira vez que vejo tamanha criatividade", disse.

