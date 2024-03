Aranha armadeira pica menino de 3 anos em Nova Lima: mãe faz alerta

A mãe Ellen Martins, de Nova Lima, Minas Gerais, viveu momentos de pânico ao encontrar seu filho de 3 anos com a mão inchada e dolorida após ser picado por uma aranha armadeira enquanto brincava.

O pequeno sentiu forte dor no dedo picado, mas felizmente, após medicação, se recuperou bem. "No dia seguinte, encontramos outra aranha", relata Ellen, reforçando a necessidade de atenção constante.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, com mais de 2 milhões de visualizações, Ellen alerta sobre o perigo das aranhas armadeiras, especialmente nesta época do ano, quando elas se escondem nas casas.

O educador ambiental Matheus Silva Mesquita, conhecido como ‘biomesquita’, comentou na postagem e explicou que a aranha armadeira é a mais peçonhenta do Brasil, Américas e do mundo. Seu veneno pode ser fatal para crianças e pessoas com problemas cardíacos.

Comportamento agressivo: Diferente de outras aranhas, a armadeira é mais propensa a picar, pois é extremamente defensiva. A picada causa dor intensa e requer atenção médica imediata.

Prevenção: É crucial manter casas limpas e livres de entulhos, onde as aranhas podem se esconder. Ao encontrar uma aranha armadeira, mantenha a calma e chame um profissional para removê-la com segurança.

Fique atento:

Aranhas armadeiras são comuns em áreas urbanas e rurais.

Elas se escondem em locais escuros e úmidos, como entulhos, caixas e atrás de móveis.

A picada causa dor intensa, inchaço e vermelhidão.

Em casos graves, o veneno pode levar à morte.

Prevenção:

- Mantenha a casa limpa e livre de entulhos.

- Use luvas ao manusear objetos em locais escuros e úmidos.

- Ensine as crianças sobre os perigos das aranhas armadeiras.