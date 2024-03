Mulher encontra aranha venenosa na caixa de brinquedos do filho

Uma aranha-armadeira, da espécie Phoneutria, foi encontrada dentro da caixa de brinquedos de uma criança de três anos, em Nova Lima, Minas Gerais.

A mãe do menino registrou a surpresa que teve ao ver a aranha dentro de casa e publicou nas redes sociais o alerta.

O vídeo, feito por Ellen Martins, foi publicado em 27 de janeiro, mas as imagens viralizaram agora na internet.

“Alerta, principalmente para quem tem crianças em casa”, escreveu a mãe na legenda da publicação.

Segundo Ellen, o filho, de apenas de três anos, chegou a ser picado pelo aracnídeo. Ainda de acordo com a mãe, o menino teve uma reação alérgica imediata e sentiu fortes dores no dedo, exatamente no local onde foi picado.

O menino foi ao hospital e após medicado, a reação alérgica passou.

Um dia depois do encontro inesperado com a aranha, Ellen verificou a casa e encontrou novamente outra aranha, também num dos locais onde o filho costuma brincar.

As aranhas de gênero Phoneutria são consideradas perigosas devido ao veneno que possuem e podem até mesmo levar a pessoa picada à morte.

Segundo um Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2022, as aranhas ocupam o terceiro lugar no número de acidentes envolvendo animais peçonhentos no país.