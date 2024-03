Frente fria muda o tempo, mas calorão deve continuar até quinta (21) em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma frente fria, na virada do verão para o outono, vai acabar com a onda de calor que se propagou em parte do Brasil nos últimos dias. Mas, ao menos em São Paulo, a temperatura deverá cair somente no fim desta semana.

Nos próximos dias, as máximas previstas para a capital paulista, por exemplo, devem oscilar entre 31°C e 34°C até quinta-feira (21). Na sexta (22), a marcação dos termômetros não deve passar de 24°C, e com chuva.

O outono começa à 0h06 desta quarta-feira. Segundo a Climatempo, na virada entre as estações está prevista uma mudança nas condições do tempo.

Conforme a agência, a passagem da frente fria na noite da quarta poderá provocar temporais sobre o oeste e o sul do Rio Grande do Sul.

A entrada de umidade provocará mais nuvens de chuva na metade norte do estado gaúcho e o risco de temporal aumenta na serra e na capital Porto Alegre.

"Santa Catarina, Paraná e São Paulo ainda terão um primeiro dia de outono quente e abafado, com condição de pancadas de chuva, de moderadas a forte, a partir da tarde", afirma a Climatempo.

Com o avanço do sistema em direção ao Sudeste na quinta-feira, as pancadas de chuva ganham mais intensidade em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, no litoral sul do Rio de Janeiro, e na divisa dos dois estados com Minas Gerais.

Segundo as previsões do Inmet, deve chover todos os dias em São Paulo, com tendência de maior intensidade na quinta-feira. A Metsul Meteorologia afirma que chove, inclusive, no próximo fim de semana.

"As condições meteorológicas mudam um pouco nesta segunda-feira [18], pois as temperaturas continuam em elevação, aumentando a sensação de calor e abafamento em todo o território paulista", diz a Defesa Civil estadual, alertando para chuvas generalizadas no decorrer das horas.

Neste domingo (17), já como parte da mudança no tempo, as zonas norte e leste paulistanas ficaram alagadas por causa da chuva do fim de tarde e início da noite.

No litoral paulista, calorão e chuva também devem ser a combinação até quinta-feira.

Conforme tendências apontadas pelo Inmet, em Santos, na Baixada Santista, antes da virada do tempo, está prevista temperatura máxima de até 38°C.

Em São Sebastião, no litoral norte do estado, a máxima deverá oscilar entre 32°C (previsão para esta segunda-feira) e 39°C (quinta-feira).

*

Previsão do tempo para a cidade de São Paulo

Dia - Mínima - Máxima - Chove

Segunda (18) - 23°C - 32°C - Sim

Terça (19) - 22°C - 31°C - Sim

Quarta (20) - 24°C - 32°C - Sim

Quinta (21) - 19°C - 34°C - Sim

Fonte: Inmet

Leia Também: 'Onda de calor é desastre negligenciado e mata mais que chuva e deslizamento’