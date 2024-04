Ônibus tomba em 'curva da morte' e deixa sete mortos em Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram após um ônibus tombar em um local conhecido como "curva da morte" na rodovia Rio-Bahia (BR-116), próximo à cidade de Medina, em Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta de 20h20 do sábado (27) à noite.

Das sete vítimas, quatro morreram no local do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras três faleceram no caminho para um hospital da região.

Uma jovem de 26 anos, natural de Águas Belas, em Pernambuco, está entre as vítimas. Os nomes não foram divulgados pelas autoridades.

As causas do acidente serão investigadas. As primeiras informações apontam que o motorista perdeu o controle e bateu em uma mureta, tombando na pista na sequência.

Outros 32 passageiros sofreram ferimentos leves ou graves e foram encaminhados a hospitais da região, informou a Polícia Rodoviária Federal. O ônibus teria saído de Caruaru, em Pernambuco, com destino a São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O veículo passou também por Vitória da Conquista, na Bahia.

Testemunhas relataram que ao menos 54 pessoas eram transportadas no veículo. O motorista do ônibus não foi localizado, mas a corporação não soube dizer se ele estava entre as vítimas. O Corpo de Bombeiros também informou que não localizou a lista dos passageiros.

A reportagem também tenta localizar a empresa responsável pelo ônibus.

