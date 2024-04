Jovem é desafiada a encontrar 150 anéis de plásticos para se casar; veja

Uma mulher de Florianópolis ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar o desafio proposto pelo namorado para ser pedida em casamento.

Grazi Koff, de 26 anos, revelou aos seus seguidores no TikTok que precisa encontrar 150 anéis de plástico escondidos por seu parceiro para ganhar "um de verdade".

"Meu namorado comprou um saco com 150 desses anéis na loja e disse que se eu encontrasse todos, ele me daria um de verdade", disse Grazi no vídeo, mostrando um dos exemplares do anel de plástico.

O vídeo marca o início da "saga", como Grazi a descreve, e mostra alguns desenvolvimentos do desafio. Até sábado à tarde, apenas 54 anéis haviam sido encontrados, e o primeiro foi descoberto dentro da própria bolsa de Grazi, quando ela saiu para trabalhar.

"Perguntei a ele várias vezes se ele colocou lá, e ele ria e negava. Até que eu perguntei mais seriamente e ele admitiu, e foi quando ele me contou que havia mais anéis e que se eu encontrasse [todos], ele me daria um de verdade", explicou.

Segundo Grazi, os anéis estão escondidos em lugares que ela frequenta no dia a dia e em coisas que usa regularmente.

Apesar da brincadeira, o namorado Vinicius de Castro revelou que já tem em mente a data para pedi-la em casamento e que este ano eles devem começar a morar juntos. Com cinco anos de relacionamento, o casal já discute o assunto.

"[O desafio] tem um prazo limite, sim, é a data que eu quero pedi-la em casamento. Se eu achar que ela está indo rápido ou devagar demais, dou uma mãozinha ou dificulto um pouco", assegurou Vinicius

#pedidodenoivado #asagadoanel #casamento som original - Grazi Koff @grazikoff E meu namorado que comprou um saco com 150 anéis desse na shopee e me disse que se eu achar todos ele me dá um de verdade Ele esta escondendo no meio das minhas coisas, segundo ele estão escondidos em lugares que eu vou no dia a dia em coisas que eu sempre uso e talz, bora ver quanto tempo vou levar para achar todos? Kkkk Acompanhem a saga #aneis

Leia Também: YouTuber sofre grave acidente em queda de paraglider filmada; assista