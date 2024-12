Avião cai em Gramado; governador diz que não há sobreviventes

FRANCISCO LIMA NETO E CATARINA SCORTECCI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave de pequeno porte caiu no centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22).

O capitão do Corpo de Bombeiros, Pedro Henrique Costa, afirmou à Rádio Gaúcha que a aeronave seria um turboélice bimotor e, ao cair, bateu contra um prédio, atingiu uma casa, uma loja de móveis e os destroços teriam caído em uma pousada.

Ao menos 15 pessoas foram levadas a hospitais da região, a maioria por inalar fumaça -duas estão em estado grave. Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), nenhum dos passageiros da aeronave sobreviveu.

Segundo a Defesa Civil, preliminarmente, o avião transportava nove pessoas.

Segundo a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN levantou voo às 9h15 e seguiria para Jundiaí, no interior de São Paulo. A aeronave está registrada em propriedade do empresário Luiz Claudio Galeazzi. Não há informações se ele estava na aeronave.

O Corpo de Bombeiros atua no local, que ficou tomado por destroços.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulgou uma nota informando que o local está isolado pela Brigada Militar. A Polícia Civil investiga o caso.

"O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada", informou a pasta, em nota.

O tempo está instável no local, com chuva e névoa, mas ainda não há informações sobre as possíveis causas do acidente.

A FAB informou em nota que investigadores o órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizado em Canoas (RS), foram acionados para realizar uma ação inicial envolvendo uma aeronave de matrícula PR-NDN.

"Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação", explica a FAB.

O governador do RS, Eduardo Leite, está a caminho do local. "Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", escreveu Leite em uma rede social. Os Bombeiros não confirmar a informação.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.



No momento,… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024

"Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos", afirmou o governador.

"Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do Governo do Rio Grande do Sul", publicou o vice-governador", Gabriel Souza (MDB).

"Acabo de receber a notícia da queda de um avião em Gramado. Estou acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais. Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso estado", publicou em uma rede social, Paulo Pimenta (PT), Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

