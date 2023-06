Larissa Manoela não tem contrato renovado e deixa a Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela não é mais funcionária da Globo. A atriz não teve seu contrato renovado com a emissora, onde chegou no início de 2020, após passar 10 anos no SBT. A assessoria de Larissa confirmou a saída da artista, que vai agora priorizar novos trabalhos no cinema e no streaming.

Nesta sexta-feira (23), a atriz, 22, compartilhou no Instagram Stories uma mensagem sobre os novos caminhos. "Acordar e sentir o coração grato por todas as possibilidades que Deus prepara para nós. Sair e buscar o caminho do amor, falar e fazer as melhores coisas. Viver e ser a cura do mundo. Agir e reagir sempre com luz", postou Larissa, que recentemente disse ter sido alvo de tentativa de extorsão com supostas prints de conversa.

Com mais de 49 milhões de seguidores no Instagram, Larissa interpretou Maria Joaquina em "Carrossel" no SBT, em 2012, aos 11 anos. Na emissora de Silvio Santos, também fez as gêmeas Isabela e Manuela em "Cúmplices de um Resgate", entre 2015 e 2017, e a adolescente Mirela em "As Aventuras de Poliana", entre 2018 e 2020. "Tive papéis muito incríveis que deixaram uma marca na minha vida."

Larissa chegou à Globo com a missão de ser protagonista da novela "Além da Ilusão", que devido à pandemia estreou um ano depois do previsto. A atriz interpretou as personagens Elisa e Isadora na trama exibida em 2022.

