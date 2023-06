Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli discutem sobre festas de São João; clima não foi ameno

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Festa de São João raiz ou nutella? Este foi o cerne da questão na discussão (quase um bate-boca) entre Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli, no Saia Justa (GNT). Tudo começou quando a apresentadora, em tom de desabafo, contou: "Vou pra São João pra dançar um forró, comer o amendoim cozido... Cheguei lá, era uma festa de axé! Não, não dá!".

Gabriela então a rebateu. "Não dá pra você", disse, firme, a advogada, mais advogada do que nunca. Ela defendeu a teoria de que Astrid estava externando a sua visão subjetiva do que seria uma festa junina "de verdade", o que não necessariamente seria uma regra.

"Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. O que talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido". Prioli concluiu seu raciocínio: "Acho que o que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional? Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer pra dizer o que é São João?".

Astrid rebateu: "A gente talvez tenha um marco temporal pelos livros de História, mas, para mim, tradição não é só o livro de História, tradição é prática, o que ele se tornou quando chegou aqui no Brasil". Prioli interrompeu a colega: "Você diz 'pra mim é'... A morte do meu mundo não é a morte do mundo!".

Irritada, a apresentadora defendeu sua colocação. "Não tenho problema em dizer 'pra mim é', porque eu estou dando a minha opinião e a minha opinião não é a de todo mundo, mas é opinião de muita gente que quer manter a tradição, e não quer perder essa parte da História, sobretudo nordestina, tão forte, tão bonita, que movimenta realmente muita coisa", completou.

