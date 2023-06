Daniela Lima se pronuncia pela primeira vez após contratação na GloboNews

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniela Lima se pronunciou pela primeira vez após sair da CNN Brasil e ser contratada pela GloboNews:

"Inicio em breve, com frio na barriga e muita esperança, um novo passo na minha carreira. É com muito orgulho e responsabilidade que anuncio que estou me juntando a um super time, de uma casa que é uma das maiores referências no jornalismo: a GloboNews!"

"A todos que me ajudaram ao longo de mais de três anos a levar o #cnn360 para o ar, o meu mais absoluto obrigada. Aos câmeras, editores, analistas, apresentadores e à equipe do switcher: vcs mudaram minha vida. Amo para sempre. Viva o novo!", concluiu a jornalista no Twitter.

A partir de julho, Daniela Lima vai participar do Conexão GloboNews ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. O programa vai ao ar diariamente das 9h30 às 13h.

Procurada pelo colunista de Splash Lucas Pasin, a assessoria da CNN Brasil comunicou que a emissora e a jornalista decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido de Daniela.

DO IMPRESSO À TV

Daniela já passou pela Veja, Correio Braziliense e Folha de S. Paulo. Em 2019, ela foi contratada pela TV Cultura para comandar o Roda Viva no lugar de Ricardo Lessa.

Ela entrou na CNN em 2020, assim que a emissora chegou ao Brasil. A jornalista de Brasília, que morava em São Paulo, tornou-se um dos produtos nomes da emissora.

Daniela Lima viralizou diversas vezes ao se posicionar ao vivo e nas redes sociais. Ela chegou a interromper o deputado e ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados Ricardo Barros (PP-PR) que legitimou o ataque terrorista em Brasília.

A jornalista ainda rebateu fake news e respondeu a insultos após ataque de Bolsonaro e de senador que defendeu o uso de hidroxicloroquina no tratamento de covid-19.

