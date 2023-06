Amante de Neymar diz que o jogador já saiu com "outras meninas"

A recente confirmação de traição por parte de Neymar continua sendo pólvora para diversos meios de comunicação brasileiros, e alguns deles estão tentando desesperadamente entrar em contato com Fernanda Campos, a mulher envolvida com o jogador.

Foi Fernanda, uma influenciadora, quem expôs publicamente a traição, e em uma nova entrevista concedida a Fabíola Reipert e divulgada pelo jornalista Leo Dias, ela decidiu explicar os motivos que a levaram a fazer isso.

"Eu sabia que ela, Bruna Biancardi, namorada do Neymar, estava grávida, pois ele me disse que teria seu segundo filho. Além disso, eu não sabia mais nada. Ele já me enviava mensagens há muito tempo, mas eu nunca tinha saído com ele. Já tive outras oportunidades para sair com ele, mas esta foi a primeira vez. Decidi falar em nome de outras meninas que sei que também saíram com ele", começou Fernanda.

"Uma amiga minha veio até mim e disse que também havia saído com ele, mas nada aconteceu como ela esperava, e ela se sentiu usada. Quero dar voz a essas outras meninas", acrescentou.

Durante a mesma entrevista, Fernanda mencionou que ainda não é o momento de revelar as promessas que Neymar faz às mulheres com quem ele afirma ter se envolvido, mas que já era hora de ele pedir desculpas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia Também: 'Não quero saber dele', diz Joana Sanz sobre entrevista de Daniel Alves: