'Não quero saber dele', diz Joana Sanz sobre entrevista de Daniel Alves:

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joana Sanz, ex-esposa de Daniel Alves, se pronunciou pela primeira vez sobre a primeira entrevista de Daniel Alves desde que foi detido por acusação de estupro.

Sanz falou ao 'El programa de Ana Rosa', da TV espanhola Telecinco. Segundo a jornalista Leticia Requejo, responsável pelo contato, a modelo não sabia sobre a entrevista de Daniel Alves antes de responder à televisão.

"Não quero saber de nada que tenha a ver com Dani": a ex-esposa declarou que não tem interesse em assuntos envolvendo Daniel Alves. "Passou totalmente, que ele faça e desfaça o que quiser da vida", adicionou.

Sanz disse que sofreu queda glicêmica ao saber que Daniel Alves falou ao público. "Eu não abri porque não me importa um c... e não quero me estressar", disse.

O QUE DANIEL ALVES FALOU SOBRE SANZ

Desculpas à ex-esposa: "A única pessoa a quem tenho de me desculpar é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Já pedi perdão pessoalmente a ela aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas. Foram, estão sendo e serão dias muito difíceis para ela".

Versões diferentes nos depoimentos: "Se alguém já amou de verdade, se conheceu o amor verdadeiro como eu, saberá que para manter esse amor, se faz qualquer coisa. E eu menti. Tive medo de perder a Joana e por isso menti. Lutei desesperadamente para salvar meu casamento da infidelidade, independentemente das consequências que estou pagando".

