Madonna está forte e se recuperando, afirma amiga da cantora, Rosie O'Donnell

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna está forte e se recuperando, disse Rosie O'Donnell, amiga pessoal da cantora há 30 anos.

Respondendo a seguidores no Instagram, a comediante e apresentadora de TV, que atuou com a pop star no filme "Uma Equipe Muito Especial", de 1992, afirmou que o quadro geral de Madonna é positivo.

"Lembra quando?", escreveu a comediante na legenda da postagem, que traz uma cena das duas no longa-metragem de comédia com Geena Davis e Tom Hanks.

Madonna, 64, foi internada às pressas recentemente após desmaiar em decorrência de uma grave infecção bacteriana.

A cantora chegou a ser entubada na UTI durante os dias de internação, mas agora está se recuperando em casa, em Nova York.

O susto forçou o cancelamento da turnê mundial para a qual a pop star ensaiando, a "Celebration Tour", com a qual a artista comemoraria os 40 anos de carreira. Atualmente, a série de shows segue suspensa e sem novidades a respeito de agendamento de apresentações.

