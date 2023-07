Ray Liotta recebe indicação póstuma ao Emmy 2023 por 'Black Bird'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ray Liotta, falecido em maio de 2022, foi homenageado com indicação póstuma ao Emmy 2023 como melhor ator coadjuvante pela interpretação de Big Jim Keene em "Black Bird". Os indicados à 75ª edição do prêmio foram anunciados nesta quarta-feira (12) pela Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos.

Na série, o falecido ator interpretou o pai do astro do futebol James Keene Jr. (Taron Egerton), que se torna um traficante de drogas. A produção do Apple TV+ recebeu quatro indicações no total: Liotta e Paul Walter Hauser para ator coadjuvante, Edgerton para ator principal, além de melhor cinematografia.

A filha do ator, Karsen Liotta, agradeceu pela homenagem em um comunicado compartilhado com a revista People: "estou muito grata aos membros da Academia por homenagearem meu pai com esta indicação. Ele estava incrivelmente orgulhoso de sua atuação em 'Black Bird', e significaria o mundo para ele ser indicado ao lado de Taron e Paul."

Ray Liotta, conhecido por filmes como "Os Bons Companheiros", de Martin Scorsese, e "Campo dos Sonhos", morreu dormindo, na República Dominicana, onde filmava o longa "Dangerous Waters" ("Águas Perigosas", em português). A nomeação ao Emmy vem mais de um ano após sua morte.