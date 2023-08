Gio Ewbank expõe seu atual estado de saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, 36, desabafou sobre o seu estado de saúde. A apresentadora contou que passou por uma cirurgia, ficou doente e tem cuidado da ansiedade.

Nesta terça-feira (8), a apresentadora foi questionada pelo afastamento dela nas redes sociais e a sua menor interação. "Por que ficou sumida uns dias? Você está doente?", perguntou o seguidor após Giovanna abrir uma caixinha de perguntas no Instagram.

"Gente, eu não fiquei sumida não. Só não apareci tanto por aqui porque estou em São Paulo, passei por uma cirurgia que logo falo para vocês. Fiquei dodói em como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência", contou ela.

Em um dos últimos posts em sua rede social, a apresentadora comemorou o aniversário de 3 anos do filho caçula, Zyan. A festa teve o tema de super-herói e contou com imagens de ídolos como Thor e Mulher-Maravilha, enquanto o aniversariante se vestiu de Homem-Aranha.

