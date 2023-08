Valentina Sampaio, modelo trans brasileira, vai desfilar em retorno da Victoria's Secret

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Valentina Sampaio é mais um nome confirmado para o "Victoria's Secret World Tour", que vai acontecer em setembro. Este é o primeiro desfile da marca desde 2018 e é feito para anunciar as novas coleções.

A top cearense tem 26 anos e foi a primeira modelo transgênero a posar para a marca, em 2019. Mas os holofotes se abriram bem antes: em março de 2017, foi capa da Vogue Paris e se tornou a primeira modelo trans a estrelar a capa da revista de moda.

O desfile deste ano vai ser feito em forma de documentário e as cenas de Valentina já foram filmadas na Espanha. A marca de roupa íntima vai lançar ainda a coleção "The Icons", com Gisele Bündchen, Adriana Lima, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski e Paloma Elsesse. Esta vai ser a primeira vez que a übermodel brasileira vai desfilar para a Victoria's Secret desde 2006.

O anúncio acontece no momento em que a marca quer estimular a diversidade em seu time, com modelos de diferentes corpos e etnias para se afastar da taxação de sexista e gordofóbica devido à escalação das modelos e o time de "angels" -as mais disputadas top models do mercado.