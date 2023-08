Thales Bretas diz que filhos questionam morte de Paulo Gustavo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico Thales Bretas revelou que os filhos, Gael e Romeu, questionam a ausência do pai, o ator e humorista Paulo Gustavo. Em participação no Conversa com Bial (Globo), ele detalhou o processo de luto da família e disse que as crianças não entendem o que aconteceu com o pai. "Vejo que eles têm mais dificuldade de processar isso", disse.

Paulo Gustavo faleceu aos 42 anos em maio de 2021, após um mês internado por um quadro de Covid-19. Os filhos, na época, tinham apenas um ano de idade.

Bretas contou que, no começo, tentou manter o humorista vivo na memória de Gael e Romeu por meio de fotos e vídeos. "Percebi que isso era desafiador para eles. Eles saiam de perto, mudavam de assunto, não entendiam por que da ausência desse pai, se era um abandono. Embora eu sempre explicasse o que aconteceu: que ele ficou dodói, e foi para o céu. Eu sempre fazia essa brincadeirinha", relatou.

Agora, os meninos estão mais velhos –Gael completou 4 anos no dia 3 de agosto e Romeu faz aniversário dez dias depois, neste domingo (13). "De vez em quando, agora com eles maiores, que a gente toca no assunto, cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida", disse Bretas.

"Um dia o Romeu me perguntou, 'mas por que o papai Paulo foi para o céu?'. Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu. 'Mas eu não queria que papai Paulo fosse para o céu.'", relatou o médico. "Eu vejo que eles têm mais dificuldade de processar isso."

Bretas disse que também tenta explicar a dinâmica familiar aos meninos. "Eles às vezes têm perguntado: 'cadê o outro pai' ou 'por que fulano tem pai e mãe, o outro tem dois pais, o outro tem duas mães, cadê o nosso'. E eu explico sempre: vocês tiveram dois pais, que queriam muito ter vocês. A gente pegou duas barrigas emprestadas, porque a gente é homem e não pode ter. E elas trouxeram vocês com muito amor."

