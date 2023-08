Larissa Manoela quebra silêncio sobre rompimento com os pais: 'Não sabia o que recebia'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela abre o jogo neste domingo (13) sobre a decisão de administrar a própria carreira e o rompimento com os pais. Ao Fantástico (Globo), ela revela como funcionava o controle de seu dinheiro e os motivos que a levaram a se afastar de seu pai e sua mãe.

A chamada divulgada pelo programa neste sábado (12) mostra um áudio enviado pela atriz a seu pai. "Aí pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz Larissa na gravação.

"Só queria entender, então, esse negócio. Eu não sabia o que recebia, o que estava sendo pago", fala também a atriz à Renata Capucci, em entrevista que explica a decisão de abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos de carreira.

Entenda o caso

A carreira de Larissa Manoela antes era comandada pelos pais, Silvana e Gilberto. A atriz, então, decidiu assumir o controle aos 18 anos e afirmou que tomar as rédeas do trabalho e da vida financeira a estava fazendo amadurecer.

"Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo", disse em entrevista ao podcast Vaca Cast.

Após o anúncio de Larissa, seu pai, Gilberto, postou uma suposta indireta à filha: "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", escreveu.

Em uma carta enviada ao Fofocalizando (SBT), os pais da atriz lamentaram o rompimento com a filha: "por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação".

Noiva do também ator André Luiz Frambach, Larissa já havia confirmado que tem "uma nova família", mas havia dito preferir não se pronunciar sobre os rumores da briga familiar. Agora, com a entrevista no Fantástico, a atriz dará sua versão de toda a história.

