Maria Clara Spinelli fala sobre protagonista trans de 'Elas por Elas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O remake de "Elas por Elas", programado para estrear em 25 de setembro na faixa das 18h da Globo, fará história ao apresentar ao público a primeira protagonista transexual de uma novela. Quem vai dar vida à amorosa Renée é Maria Clara Spinelli, 48, que também faz seu primeiro papel principal na emissora.

"Estamos fazendo esse trabalho com muito amor para entregar para o universo e para o público", diz a atriz. "Espero que isso se reflita na tela e que nosso trabalho toque o coração das pessoas. Espero que o público se apaixone e torça pela Renée, assim como eu já estou encantada por ela."

Na trama, a personagem leva uma vida feliz ao lado do marido, (César Mello), e dos enteados Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha). A família é dona de uma padaria em Niterói (região metropolitana do Rio), onde Renée prepara sonhos –os de comer– disputados pelos fregueses.

Renée faz parte do grupo de amigas que se reencontra após 25 anos e tenta resgatar a amizade que tiveram na adolescência. Adriana (Thalita Carauta), Carol (Karine Teles), Helena (Isabel Teixeira), Lara (Deborah Secco), Natália (Mariana Santos) e Taís (Késia) a conheceram antes da transição de gênero, então elas têm muito assunto para colocar em dia.

Com tantas mulheres fortes, Spinelli afirma que o clima nos bastidores não poderia ser melhor. "Conhecer e conviver com todo esse elenco, não apenas com as outras seis protagonistas, está sendo muito intenso, porque são muitos mundos, muitos universos que a gente vai encontrando. Está sendo muito bonito", conta.

A personagem, no entanto, não vai respirar tranquila. Segundo a sinopse, Wagner vai desaparecer, levando consigo todo o dinheiro da família. Renée vai passar a criar os enteados sozinha e, sem dinheiro para pagar o aluguel, precisará fechar a padaria. Sua única aliada é a irmã, a personal trainer Érica (Monique Alfradique).

Por outro lado, o cunhado Edu (Luís Navarro), que nunca escondeu sua antipatia pela confeiteira, é uma pedra em seu sapato. Transfóbico, ele destila comentários preconceituosos sobre ela sem constrangimento. Apesar da chateação, isso não vai abalar a vontade da personagem de dar a volta por cima.

Na novela original de Cassiano Gabus Mendes, exibida pela Globo em 1982, a personagem corresponde a Carmem, vivida por Maria Helena Dias. Ela era casada com o extrovertido Rubão (Ivan Cândido), que morre, e acabava se descobrindo apaixonada pelo cunhado, Renê (Reginaldo Faria).

A nova versão é assinada por Thereza Falcão e Alessandro Marson com direção artística de Amora Mautner. Além das protagonistas, o ator Lázaro Ramos está confirmado como Mário Fofoca, o detetive aloprado vivido por Luís Gustavo na primeira obra.