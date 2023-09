Paulo André diz que está solteiro e não pensa em namorar para se dedicar ao atletismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presente na terceira noite do festival The Town, o atleta e ex-BBB Paulo André afirma que está solteiro e que no momento não quer saber de compromisso. "Estou sozinho e focado no esporte", resume ele quando perguntado sobre sua vida amorosa.

Porém, por ser um galã, a todo momento um novo nome é atrelado a ele como possível affair. Dentre elas Jade Picon, com quem ficou durante a edição do reality da Globo, e mais recentemente Sabrina Sato, que agora está solteira.

"São amigas. A Jade estava na minha edição e a Sabrina nós nos conectamos, mas somos amigos. Não é verdade. Estavam inventando", despista.

Atualmente, PA diz que seu maior desafio é conciliar a vida como atleta com a de celebridade.

"Tem sido difícil, mas meu objetivo é conciliar. Tenho que às vezes recusar convites e só estou no festival por ser minha folga, mas minha prioridade é ganhar medalhas e melhorar minhas marcas no atletismo."