SBT testa marido de Carlinhos Maia para estrear como apresentador em 2024

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido por ser casado com o influenciador digital Carlinhos Maia, o empresário Lucas Guimarães gravou no início desta semana um teste de um novo programa que pode estrear em janeiro de 2024 no SBT.

A ideia é reviver uma atração nos moldes do extinto Fantasia, sucesso da emissora de Silvio Santos no fim do dos anos 1990, e revelou para a televisão nomes como Fernanda Vasconcellos, Amanda Françozo, Jackeline Petkovic e Tânia Mara.

À Folha de S.Paulo, a assessoria de imprensa do SBT confirmou a gravação e o teste com o marido de Carlinhos.

A reportagem soube que Guimarães teve bastante desenvoltura no palco e foi muito elogiado por diretores da empresa, especialmente Fernando Pelégio, diretor de Planejamento Artístico e Criação da TV. O teste agora será submetido a avaliação interna.

Caso seja aprovado, o projeto irá ao ar no horário da tarde, como uma atração de verão. A atração terá participação do público, que pode ganhar prêmios em dinheiro, além de atrações musicais e humor. A informação foi dada inicialmente pelo perfil Brazil Scenes.

O objetivo é trazer faturamento no período, considerado o momento mais fraco para arrecadação publicitária. Historicamente, o SBT costuma exibir reprises em sua programação neste momento, sem ter novidades na grade.

A ideia do SBT, desta vez, é trazer frescor para ganhar dinheiro. Lucas Guimarães espera resposta do SBT para seguir com o projeto. A ideia por Guimarães se deu porque Carlinhos Maia e ele possuem bom apelo no mercado. Hoje, ambos têm contratos grandes com marcas para divulgação nas suas páginas pessoais.

