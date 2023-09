Agatha Moreira descarta filhos com Rodrigo Simas, mas diz que pode congelar óvulos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa relação de cinco anos com o ator Rodrigo Simas, 31, a atriz Agatha Moreira, 31, afirma que não pensa em ter filhos com ele. "Ter filhos foi caindo em desencanto para mim. Acho que nós (as pessoas em geral) levamos tanto tempo para se cuidar, se querer bem e se amar. Eu estou muito nessa fase, até um pouco egoísta mesmo. Quero me dedicar a mim mesma", disse em entrevista ao jornal Extra.

Porém, conta que congelar óvulos pode ser uma opção. "O 'para sempre' e o 'nunca mais' não cabem na minha vida. Tem horário para congelar óvulos? Não (risos). Mas vou pesquisar sobre o assunto", emendou.

Ao F5, ela já tinha dito que o casamento com o ator também estava fora de cogitação. Com ele, ela já divide um apartamento no Rio de Janeiro.

O ator se assumiu bissexual em março deste ano, mas isso não mudou em nada o convívio entre os dois, segundo Agatha. "Lido superbem com isso. Namorar amigo é saber o que está comprando. Depois, não adianta reclamar e querer devolução", afirmou.