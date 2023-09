Tiago Leifert diz que teve proposta milionária da Globo para seguir no BBB

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois anos depois da saída da Globo, Tiago Leifert afirmou ter recebido uma proposta milionária para continuar na emissora. O apresentador não disse o valor, mas a oferta era algo que não precisaria trabalhar nunca mais na vida. Mesmo assim, Leifert decidiu romper seu vínculo com a casa e deixar na época o comando do Big Brother Brasil.

"Eu queria ser dono do meu tempo. A Globo foi bem bacana. Ela me ofereceu uma proposta muito boa financeira, algo que mudaria minha vida. Se eu aceito, fico lá mais quatro anos, acabou. Vocês nunca mais iriam me ver após o fim do contrato, ia sumir, apagar o Instagram", explicou.

O apresentador ainda contou o motivo de ter pedido demissão: "Fiquei 16 anos sem controle da minha vida. Se eu não pudesse gravar o The Voice ou BBB, não ia ter o programa. Eu precisava está lá. Eu falava pra minha irmã e minha mãe para ninguém morrer, porque não tinha como voltar (risos)".

Leifert comentou que quando decidiu sair da Globo, a intenção era criar um canal de esportes e um de games. "Não tinha nada de TV. Queria aprender coisas novas e ir para o digital. Não era para virar o meu sustento, até poderia virar, mas era para diversão mesmo e criar coisas".

