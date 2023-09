Shakira lança nova música dedicada à babá que descobriu traição de Piqué

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Shakira ainda não perdoou a traição do Gerard Piqué e volta e meia aproveita para dar uma alfinetada no ex e expor os bastidores da polêmica separação em abril de 2022. A cantora colombiana lançou uma nova música chamada "El Jefe" ["O Chefe", em tradução literal], e é mais uma indireta ao espanhol já que a faixa é dedicada à babá que descobriu a infidelidade e foi até demitida.

Na letra, Shakira cita o nome da babá Lili Melgar. A filha dela, Dariana Melgar, foi à web e reforçou a teoria. "Apesar de tudo, a minha mãe continua trabalhando com a Shakira", postou.

"Lili Melgar, é para você esta música, porque não pagaram sua indenização. Outra treta, como sempre", diz Shakira na música. Lili, inclusive, faz uma pequena ponta no videoclipe lançado nesta quarta-feira (20).

A artista também alfineta o pai de Piqué, Joan Rovira, na canção em parceria com o grupo musical mexicano Fuerza Regida. "Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu ex-sogro ainda está por aí, sem bater as botas", diz um trecho da letra. Vale lembrar que existem boatos de que os pais do jogador o ajudaram a acobertar seu caso extraconjugal com Clara Chía.

Shakira e Piqué foram casados por 11 anos e têm dois filhos: Milan, de 10 anos, e Sasha, 8. "El Jefe" não é a primeira música da colombiana dedicada ao ex: em janeiro, ela lançou "BZRP Music Sessions #53", em que é bem clara sobre a infidelidade. "Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo", canta ela em referência à idade de Clara, hoje com 23 anos.

O clipe pode ser visto no seguinte link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7oTlx5YC2P4&t.