Emmy Internacional indica 'Pantanal', 'Cara e Coragem' e série da Record

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas (IATAS) indicou nesta terça-feira (26) os nomes para a 51ª edição do Emmy Internacional Awards, considerado o "Oscar da televisão mundial". No Brasil, foram sete indicados. Os destaques foram o remake de "Pantanal" (2022) e "Cara e Coragem" (2022), indicadas na categoria de melhor novela.

Além disso, a Record conseguiu sua segunda indicação da história com a série documental dramática Linchamentos, produzida em 2022 e disponibilizada em sua plataforma de streaming Playplus. Ao todo, outras quatro indicações aconteceram.

A Warner, assim como a Globo, teve duas indicações, mas em categorias distintas. A primeira foi na categoria série documental com o Dossiê Chapecó, que investiga as causas do acidente com o avião da Chapecoense, em 2016, que matou 71 pessoas entre membros do clube, jogadores e jornalistas que iriam cobrir a final da Copa Sul-Americana daquele ano.

Já a segunda foi com a primeira temporada do reality show A Ponte - The Brigde Brasil. Comandado por Murilo Rosa, o show juntou 14 famosos e anônimos que deveriam se unir para construir uma ponte em busca de um prêmio de R$ 100 mil.

O vencedor poderia escolher se ele ficaria com o valor ou se dividira entre todos. A atriz Suyane Moreira, que venceu o programa, preferiu fica com o valor sozinha.

Por fim, dois programas infantis foram indicados. O primeiro foi a Quintal TV, produzida pelo Canal Futura, da Globo. O segundo foi uma nova versão de "Menino Maluquinho", em desenho animado, feito pela produtora Chatrone.

Na Globo, a indicação de "Pantanal" já era esperada por conta das vendas internacionais da novela, que são um sucesso. O seu êxito no Brasil também foi um fator importante. "Cara e Coragem" foi vista uma surpresa.

Os vencedores do Emmy Internacional serão anunciados em uma festa de gala prevista para ocorrer no dia 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.