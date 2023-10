Vendas para show 'Tardezinha', de Thiaguinho, começam nesta quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas dos ingressos para o último show de 2023 do projeto "Tardezinha", do cantor de pagode Thiaguinho, marcado para o dia 16 de dezembro, em São Paulo, começaram nesta quinta-feira, 5, pela internet.

A Neo Química Arena, onde a apresentação acontece, deverá receber 40 mil pessoas. Os preços serão divulgados na hora da compra.

No repertório, Thiaguinho faz um apanhado de clássicos do samba e do pagode das décadas de 1990 e 2000, incluindo canções de sua carreira.

TARDEZINHA

Quando 16/12, às 12h

Onde Neo Química Arena - av. Miguel Ignácio Curi, 111, Vila Carmosina

Link: https://tardezinha.bilheteriadigital.com/